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Dramatische Szene in São Paulo
Mutiger Passant rettet Kind vor Entführung

Ein Mann versucht, einen Jungen zu entführen. Als der Bub um Hilfe ruft, reagiert ein Passant geistesgegenwärtig. Die dramatischen Aufnahmen der Rettung siehst du im Video.
Publiziert: 06:01 Uhr
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