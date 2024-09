Donau auf höchstem Stand zehn Jahren Anwohner paddeln mit Booten durchs Quartier

In der ungarischen Hauptstadt Budapest hat das Hochwasser nach dem Sturmtief «Boris» einen Zehn-Jahres-Höchststand erreicht. Das Hochwasser erreichte am Samstag die Stufen des direkt an dem Strom gelegenen Parlaments, begann dann aber wieder zu sinken.