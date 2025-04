Die Stationen bis zu seiner Beerdigung im Video Das wird die letzte Reise von Papst Franziskus

Am Montag ist Papst Franziskus am frühen Morgen verstorben, am Samstag wird er beerdigt. Blick-Reporterin Isabelle Pfister befindet sich aktuell in Rom und zeigt dir im Video, welche Stationen der Leichnam des Pontifex nimmt.

Publiziert: 20:23 Uhr | Aktualisiert: vor 42 Minuten