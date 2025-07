Comeback von Amy Macdonald So tönt ihre neue Single

Fast zwanzig Jahre ist es her, seit Amy Macdonald (37) mit «This Is The Life» (2007) Europa eroberte – und vor allem ein Land: die Schweiz. Bei uns war die schottische Sängerin, die auf Totenkopf-Tattoos und schnelle Autos steht, rasch ein Star.

Publiziert: vor 31 Minuten