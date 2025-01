Christoph Blocher wurde gefeiert, Beat Jans ausgebuht Alt-Bundesrat bleibt der Star der Albisgüetli-Tagung

Showdown in der SVP-Hochburg Albisgüetli: SP-Bundesrat Beat Jans wagt sich in die «Höhle des Zürcher Löwen». Statt Christoph Blocher heizt Roger Köppel die Stimmung gegen die EU an. Jans' Werben für den Deal stösst hingegen auf wenig Gegenliebe.

Publiziert: vor 38 Minuten | Aktualisiert: vor 29 Minuten