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Brand in Buchs ZH
Leserreporter filmt dicke Rauchsäule

Am Dienstagnachmittag ist in der Zürcher Gemeinde Buchs ein Brand ausgebrochen. Die Kantonspolizei bestätigt einen entsprechenden Einsatz.
Publiziert: vor 25 Minuten
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