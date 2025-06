Boot auf dem Thunersee brennt Video zeigt die spektakuläre Löschszene

Am Mittwoch kurz vor 17 Uhr ging die Meldung über ein brennendes Boot auf dem Thunersee nahe Merligen BE ein. Die Gewässerpolizei fand ein Wasserfahrzeug im Vollbrand vor. Laut Kantonspolizei Bern konnten sich die zwei Personen an Bord rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Publiziert: vor 20 Minuten