Boarding verpasst Mann will Flugzeug auf Rollfeld aufhalten

Ein 29-jähriger Mann kommt zu spät zu seinem Boarding am Flughafen El Tepual in Chile. Da er den Flug nicht verpassen will, rennt er auf das Rollfeld und will die Maschine auf eigene Faust stoppen. Kurze Zeit später greift das Sicherheitspersonal ein und verhaftet ihn.

Publiziert: vor 53 Minuten