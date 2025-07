Feuerwehr muss Kind befreien Kleiner Junge klettert in den Spielzeugautomaten und bleibt stecken

Ein kleiner Junge in den USA klettert in den Spielzeugautomaten und bleibt stecken – umzingelt von Plüschtiere. Mehrere Passanten beobachten die Szene und am Ende muss die Feuerwehr eingreifen. Das passierte im Mason Community Center in Ohio.

Publiziert: 12:19 Uhr