Blick im Cliquenkeller Das spielt sich an der Fasnacht im Untergrund ab

Nach dem Morgestraich geht es für viele Baslerinnen und Basler in den Untergrund. Blick hat Kellermeister Hugo Buchs im Sans Gêne besucht und ihn gefragt, was in den sogenannten Cliquenkellern während der Fasnacht abläuft.

Publiziert: 09:49 Uhr | Aktualisiert: 09:56 Uhr