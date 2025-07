«Bin zutiefst berührt» Hühnerhautmoment für Will Smith am Gurtenfestival

Hollywood-Star Will Smith zeigte sich am Samstagabend beim Gurtenfestival zutiefst berührt. Auf Instagram postet er ein Video von einer Menschenmenge, die gemeinsam «You can make it» singt.

Publiziert: 09:47 Uhr | Aktualisiert: 10:04 Uhr