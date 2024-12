Berühmte Doppelgängerin bewirbt seine Doku Erkennst du diesen «Elton John»?

Am Freitag hatte der neue Dokumentarfilm «Elton John: Never Too Late» Premiere auf Disney Plus. Um auf den Film aufmerksam zu machen, wurde ein bekanntes britisches Model kurzerhand selbst zu Elton John. Das Resultat gibts im Video.