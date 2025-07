Bei Pantera-Konzert Jason Momoa stürzt sich mitten in Moshpit

So hat man den 45-jährigen Hollywood-Star wohl noch nie gesehen. Beim Konzert der Metalband Pantera in Birmingham stürzt sich Jason Momoa mitten in den Moshpit – und scheint eine richtig gute Zeit zu haben.

Publiziert: 16:45 Uhr | Aktualisiert: 17:07 Uhr