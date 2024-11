Bei Besuch in Valencia Königin Letizia bricht in Tränen aus

Der spanische König und seine Frau besuchten zum ersten Mal das am schlimmsten von den Wassermassen betroffene Paiporta in Valencia. Sie wurden mit Schlamm beworfen, ein Leibwächter bei den Angriffen auf sie am Kopf verletzt. Die Königin ist sichtlich berührt.