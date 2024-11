Nach Horror-Flut in Spanien Rettungskräfte suchen in Trümmern nach Überlebenden

Nach den sintflutartigen Regenfällen in Valencia haben verschiedene Städte mit den Aufräum- und Bergungsarbeiten begonnen. Rettungskräfte des Militärs suchen in den Trümmern nach Überlebenden. Etwa 15'000 Freiwillige haben sich in Valencia eingefunden, um zu helfen.