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Aus traurigem Grund
Brite durchschwimmt 10 grösste Schweizer Seen

Der Brite Neil Gilson hat als erster Mensch die zehn grössten Schweizer Seen durchschwommen. Hinter dem Zurücklegen der ca. 375 Kilometer steckt eine traurige Geschichte.
Publiziert: 07:30 Uhr
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