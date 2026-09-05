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Neil Gilson hat 10 grösste Schweizer Seen durchschwommen
Aus traurigem Grund
Brite durchschwimmt 10 grösste Schweizer Seen
Der Brite Neil Gilson hat als erster Mensch die zehn grössten Schweizer Seen durchschwommen. Hinter dem Zurücklegen der ca. 375 Kilometer steckt eine traurige Geschichte.
Publiziert: 07:30 Uhr
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