Auf seinem Instagram-Kanal Vor zwei Wochen postete Noble Young seinen neun Song «Lighter»

Rapper Noble Young, Mitglied der Outlawz und einstiger Kumpel des legendären Tupac Shakur, ist tot. Er wurde am 4. Juli in seinem Haus in Atlanta gefunden.

