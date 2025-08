April-Wetter im Sommer So wird das Wetter heute Freitag, 1. August 2025

Der 1. August bringt wechselhaftes Wetter mit Schauern und Gewittern in weiten Teilen der Schweiz. Bessere Bedingungen herrschen in der Genferseeregion, im Wallis und im Südtessin. Am Abend besteht auch im Norden Hoffnung auf eine trockene Phase für das Feuerwerk.

Publiziert: vor 30 Minuten