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Seuchenschiff: Jetzt sind die ersten Passagiere am Flughafen
Alle in Schutzanzügen
Jetzt sind die ersten Passagiere am Flughafen
Mittlerweile sind die ersten evakuierten Passagiere der «MV Hondius» am Flughafen angekommen. Alle Personen vor Ort tragen Schutzanzüge.
Publiziert: 12:59 Uhr
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