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Alle in Schutzanzügen
Jetzt sind die ersten Passagiere am Flughafen

Mittlerweile sind die ersten evakuierten Passagiere der «MV Hondius» am Flughafen angekommen. Alle Personen vor Ort tragen Schutzanzüge.
Publiziert: 12:59 Uhr
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