82 Etagen, Luxus pur
Das ist das höchste Hotel der Welt

Es ist 377 Meter hoch, hat 82 Etagen und über 1000 Zimmer: Das neueröffnete «Ciel Dubai Marina» ist das höchste Hotel der Welt.
Publiziert: vor 30 Minuten
