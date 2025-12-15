DE
«Ciel Dubai Marina» ist das höchste Hotel der Welt
82 Etagen, Luxus pur
Das ist das höchste Hotel der Welt
Es ist 377 Meter hoch, hat 82 Etagen und über 1000 Zimmer: Das neueröffnete «Ciel Dubai Marina» ist das höchste Hotel der Welt.
Publiziert: vor 30 Minuten
0:40
Boot in Venedig geklaut
Frau (20) kracht in weltberühmte Rialto-Brücke
0:52
Kuriose Szene am Flughafen
Trumps Minister liefern sich Klimmzug-Duell
1:40
Reserveschirm ausgelöst
Fallschirmspringer bleibt am Flugzeug hängen
0:49
Blinder Passagier
Federvieh sorgt für Chaos vor Abflug
1:04
Mitten auf US-Highway
Flugzeug kracht auf fahrendes Auto
