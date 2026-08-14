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Indien: Sturzflut reisst Stahlbrücke weg
17 Dörfer von Aussenwelt abgeschnitten
Sturzflut reisst Stahlbrücke weg
Gegen die gewaltige Sturzflut hat eine Stahlbrücke im Norden Indiens keine Chance. Nun sind über 17 Dörfer von der Aussenwelt abgeschnitten.
Publiziert: 08:44 Uhr
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