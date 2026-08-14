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17 Dörfer von Aussenwelt abgeschnitten
Sturzflut reisst Stahlbrücke weg

Gegen die gewaltige Sturzflut hat eine Stahlbrücke im Norden Indiens keine Chance. Nun sind über 17 Dörfer von der Aussenwelt abgeschnitten.
Publiziert: 08:44 Uhr
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