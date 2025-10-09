Zur Freude der Kommentatoren Seltener Auftritt von Federers Söhnen

Beim ATP-Turnier in Shanghai sitzen Leo und Lenny Federer in einer Box – ein seltener Auftritt der beiden 11-jährigen Zwillinge. Papa Roger spielt am Freitag ein Show-Doppel.

Publiziert: 09:04 Uhr