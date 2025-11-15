DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball: Linienrichter kämpft in England gegen Wasserfall
Fans kugeln sich vor Lachen
Linienrichter kämpft gegen Wasserfall
In England bietet das Spiel Stockport County gegen Wigan Athletic kaum Highlights. Da sorgt der Linienrichter, zwar völlig unfreiwillig, für gute Unterhaltung.
Publiziert: 08:51 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
Virale Sport-Videos
1:04
Eklat nach Kuss-Skandal
Rubiales mit Eiern beworfen
1:05
Unerwartete Störung
Paar erlebt gleich den Abend seines Lebens
0:57
Grosseinsatz der Feuerwehr
Stadion von England-Klub brennt lichterloh
1:37
Seine Tricks machen sprachlos
Das ist der kanadische Eishockey-Ragettli
0:48
Trick sorgt im Netz für Furore
Wird dieser Neymar-Freistoss verboten?
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen