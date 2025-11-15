DE
Fans kugeln sich vor Lachen
Linienrichter kämpft gegen Wasserfall

In England bietet das Spiel Stockport County gegen Wigan Athletic kaum Highlights. Da sorgt der Linienrichter, zwar völlig unfreiwillig, für gute Unterhaltung.
Publiziert: 08:51 Uhr
