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Zug-Diaz macht Kampfansage
«Wir gehen nochmals voll an die Säcke»

Kaum hat das Spiel angefangen, hat es schon dreimal «getätscht» beim EVZ. Das sei extrem bitter, meint Zugs Raphael Diaz.
Publiziert: vor 50 Minuten
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