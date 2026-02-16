Darts-Profi Scott Williams befindet sich derzeit in der Schweiz, er hat sich dort im Curling versucht. Die Weltnummer 44 rät allen davon ab, diesen Sport auszuprobieren.

Darts-Profi Scott Williams scheitert bei Curling-Versuch in der Schweiz

Williams klagt über Schmerzen nach Curling, inklusive Penis-Verletzung durch Reissverschluss

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Curling fristet meistens ein Randsport-Dasein. Alle vier Jahre rückt der Sport während der olympischen Winterspiele jeweils in den Fokus, meistens wird über die hervorragende Präzision und spannende Taktik gesprochen. An der diesjährigen Ausgabe stehen Fluch-Tiraden und Bschiss-Vorwürfe im Mittelpunkt.

Die Faszination für Curling hat nun auch andere (Rand)-Sportarten erreicht. So hat Dart-Spieler Scott Williams (36) sich aufs Eis gewagt – und ist kläglich gescheitert. Das teilt der Engländer mit seinen Followern auf Tiktok. Williams befindet sich derzeit in der Schweiz und bestreitet zusammen mit Ricky Evans und dem Schweizer Stefan Bellmont Wettkämpfe. Zwischen den Dartmatches haben sie Pfeile gegen Besen getauscht und erste Gehversuche auf dem Eis unternommen – allerdings wacklige.

«Shaggy», wie Williams genannt wird, kann es nicht empfehlen. Mit einem Augenzwinkern sagt er: «Als grosser Mensch – ein Mensch, der ohne Absätze 1,93 Meter gross ist – sollte man das nicht machen.» Und die Weltnummer 44 legt noch nach, Curling sei «die schmerzhafteste Sportart, die ich je ausprobiert habe».

Man solle nicht anfangen zu curlen, er habe Schmerzen in den Beinen, im Nacken und sogar im Penis, klagt er. Die Schmerzen in den Weichteilen kommen aber wohl eher davon, dass er sich sein bestes Stück im Reissverschluss einklemmte. «Solche Schmerzen wünsche ich niemanden», sagt der WM-Halbfinalist von 2024 schliesslich. Gut, dass in seinem angestammten Sport Darts die körperliche Belastung nur bedingt im Vordergrund steht.