Der Schwedische Curling-Spieler Oskar Eriksson weist seinen Gegner auf einen Regelverstoss hin. Der Kanadier reagiert empfindlich auf die Kritik und wird ausfällig. Zu seinem Pech wird alles von Kameras und Mikrofonen eingefangen.

«Spirit of Curling» ist eine Geisteshaltung, die über das Regelwerk hinausgeht, beschreibt «Swiss Curling» den Verhaltenskodex, der dem Sport zugrunde liegt. Respekt und Anstand, Sportsgeist und Fairness werden grossgeschrieben. Scheinbar sind diese Werte nicht bei Marc Kennedy angekommen. Beim Round-Robin-Spiel gegen Schweden wird der Kanadier ausfällig und beschimpft seinen Gegenspieler Oskar Eriksson mit «verpiss dich!». Was hat Kennedy so auf die Palme gebracht?

Es war die lautstarke Kritik des Schweden, er wirft ihm mehrfach Beschiss vor. Kennedy wird bezichtigt, dass er seinen Stein zweimal berührte. Das ist so lange erlaubt, bevor der Stein die Hog-Line überschritten hat. Wenn jedoch eine Berührung auf der Hog Line erfolgt, liegt ein Verstoss vor.

Auf die Vorwürfe reagiert Kennedy empfindlich und beteuert seine Unschuld. «Ich habe das nicht getan», ruft er in für Curling untypisch lauter Stimme über den Rink. Doch der Schwede lässt sich davon nicht beirren und legt nach. «Ich zeige dir nach dem Spiel ein Video», sagt Eriksson. «Ich zeige dir ein Video, auf dem zu sehen ist, dass der Stein zwei Meter über der Hog Line liegt.»

Schiedsrichter sehen keine Regelverstösse

Nach dem zweiten End werden die Schiedsrichter beigezogen. Auch vor den Unparteiischen bringt Eriksson seine Zweifel an. «Sie haben es gesehen. Sie haben die Berührung gesehen, oder?», fragt Eriksson den Schiedsrichter. »Ist das nun erlaubt oder nicht? Das ist die Frage.» Auch Erikssons Teamkollege Niklas Edin ist sich sicher: «Das kann man doch nicht machen».

Kanada steht ungeschlagen an Tabellenspitze

Die Umpire fällen keinen Entscheid, die Partie geht trotz der angespannten Situation weiter. Beide Seiten beobachten den Gegner intensiv, ehe Eriksson im sechsten End wieder den Mahnfinger hebt. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Kennedy seinen Stein vor der Hog Line loslässt. Doch er streckt seinen Zeigefinger aus und berührt damit den Stein noch, als das Spielgerät die kritische Linie berührt. Für die Schiedsrichter sind die TV-Bilder aber nicht eindeutig genug und verzichten auch beim zweiten Vorfall auf eine Bestrafung Kennedys. Auch der Weltverband «World Curling» stellt sich hinter diese Entscheidung und sagt in einem Statement, dass bei Sichtung der Aufnahmen keine Regelverstösse gesichtet wurden.

Am Ende setzen sich Kennedy und seine Kanadier mit 8:6 durch und stehen nach drei Siegen in drei Spielen an der Spitze, den ersten Rang teilen sie sich mit den ebenfalls ungeschlagenen Schweizern um Skip Yannick Schwaller.