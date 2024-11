Ex-Snowboarder Fabien Rohrer war schon vieles. Nun kommt noch etwas Neues hinzu: Er wird am Freitag in Bern zusammen mit Dodo auf der Bühne stehen.

Daniel Leu Stv. Sportchef

Das nennt man wohl eine Retourkutsche: An diesem Freitag muss Ex-Snowboard-Star Fabien Rohrer (49) im Bierhübeli Bern zusammen mit Musiker Dodo (47) ein Lied performen. «Das wird heftig. Ich bin schon jetzt ziemlich nervös und fleissig den Text am Lernen», so Rohrer.

Doch wie kam es dazu? Rohrer: «Dodo war Gast in meiner TV-Sendung ‹To Be Wild›. Dort musste er mit mir in einem Kayak über den ganzen Thunersee paddeln und aus 4000 Metern aus einem Flugzeug springen. Ich hatte so Freude, dass ich ihn, den Ruhepol, mal aus der Balance bringen konnte.» Danach habe ihm Dodo aber geschworen, dass er sich rächen werde und «ich etwas machen muss, das mir sehr unangenehm sei».

«Jetzt kommt sie, meine Rache-Aktion»

Gesagt, getan. Per Video forderte Dodo nun seinen Kumpel heraus: «Jetzt kommt sie, meine Rache-Aktion. Ich nehme dich mit auf die Bühne und du singst einen Song mit mir.»

Wer sich dieses Schauspiel nicht entgehen lassen möchte, der muss am 8. November ins Bierhübeli kommen. Dort wird Rohrer zusammen mit Dodo den Song «Zürimaa» performen. Rohrer: «Ich wäre froh, wenn ein paar Leute mich dabei moralisch und lautstark unterstützen könnten.»