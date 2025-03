Plötzlich die grosse WM-Hoffnung 17-jähriges Schweizer Snowboard-Talent verblüfft alle

Snowboarderin Noémie Wiedmer galt schon lange als Supertalent. Doch was die Bernerin in ihrer ersten Weltcup-Saison zeigt, hätte ihr kaum jemand zugetraut. Vor der Heim-WM präsentiert sich die Teenagerin in der Form ihres Lebens.

