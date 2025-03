Nach ihren beiden Goldmedaillen in den Einzelwettbewerben am Freitag holen Ryan Regez und Fanny Smith auch im gemeinsamen Mixed-Wettbewerb den Titel an der Heim-WM im Engadin.

Was für eine Geschichte! Nach ihren Goldmedaillen in den Einzel-Rennen der Frauen und Männer am Freitag holen Fanny Smith und Ryan Regez auch im Mixed den WM-Titel.

Dass es überhaupt zu einer Medaille reicht, liegt in erster Linie an Smith. Die Waadtländerin wird im Halbfinal zu Heldin. Sie holt einen Rückstand von 1,47 Sekunden, den sich Ryan Regez in seinem Lauf eingehandelt hat, auf und fährt gar noch als Erste über die Ziellinie. Im Final profitiert Regez auf Position drei fahrend von einem folgenschweren innerfranzösischen Zweikampf. Youri Duplessis Kergomard und Melvin Tchiknavorian fallen nach einer Berührung auf die Plätze zwei und drei zurück. So kann Smith ihren Run als Führende in Angriff nehmen und fährt den Sieg souverän nach Hause.

Youri Duplessis Kergomard und Marielle Berger Sabbatel (Frankreich 1) verpassen am Ende die Medaillen, obwohl ersterer vor dem Zusammenstoss mit seinem Landsmann lange in Führung lag. Für das eigentlich schwächer eingeschätzte französische Team bestehend aus Melvin Tchiknavorian und Jade Grillet Aubert gibts Silber. Bronze geht an Yanick Gunsch und Jole Galli aus Italien.

Weniger gut ergeht es dem zweiten Schweizer Team. Alex Fiva kommt überhaupt nicht auf Touren und übergibt seiner Teamkollegin Talina Gantenbein in allen Läufen einen Rückstand mit auf den Weg. Im Viertelfinal kann Gantenbein diesen noch kompensieren, im Halbfinal und im kleinen Final gelingt es ihr nicht mehr. Das Bündner Duo beendet den Wettkampf somit auf Platz acht.