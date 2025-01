Um nur einen Punkt verpasst Iouri Podladtchikov bei seinem Comeback in Laax den Final. Er wird in seinem Halbfinal Siebter.

Halfpipe-Weltcup in Laax

Knapp gescheitert: Iouri Podladtchikov verpasst in Laax den Einzug in den Final. Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Iouri Podladtchikov schafft es bei seinem Comeback im Weltcup in Laax knapp nicht in den Final. Der Halfpipe-Olympiasieger von 2014 klassiert sich in seinem Halbfinal-Heat im 7. Rang.

Podladtchikov hätte sich unter den besten sechs klassieren müssen, um sich für den Final vom Abend zu qualifizieren. Was ihm viele Beobachter zugetraut haben, schaffte er um einen Punkt nicht.

Der 36-Jährige hat erst vor einer Woche seine Rückkehr in den Weltcup bekannt gegeben, nachdem er im August 2020 zurückgetreten war.