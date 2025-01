Klartext von Schweizer Snowboard-Boss «Podladtchikov erhält keinen Platz im Kader»

Am Freitag kehrt Iouri Podladtchikov nach fünf Jahren Pause in den Weltcup zurück. Nun erklärt der Schweizer Snowboard-Chef, wie er es noch an die Heim-WM in St. Moritz schaffen kann.

Publiziert: vor 14 Minuten