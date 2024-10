Ex-Snowboarder Shaun White hat sich mit «Vampire Diaries»-Star Nina Dobrev verlobt. Foto: AFP 1/5

Auf einen Blick Shaun White und Nina Dobrev verloben sich

White nutzte einen Trick mit einer falschen Einladung

Seit fünf Jahren sind die beiden ein Paar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Carlo Steiner Praktikant Sport

Shaun White (38) verkündet schöne Neuigkeiten. Der dreifache Snowboard-Olympiasieger hat um die Hand seiner Freundin Nina Dobrev (35) angehalten – und «sie hat Ja gesagt», wie White auf Instagram schreibt.

Seit fünf Jahren sind der US-Amerikaner und die Schauspielerin ein Paar. Die in Sofia geborene bulgarisch-kanadische Doppelbürgerin ist vor allem durch ihre Rolle in der TV-Serie «Vampire Diaries» bekannt. Der Heiratsantrag war alles andere als gewöhnlich, wie die «Vogue» berichtet.

Whites Pläne wurden im Sommer zunächst durchkreuzt – in den Ferien verletzte sich Dobrev beim Biken. Dann dachte der einstige Halfpipe-Überflieger an einen Antrag in den Ferien im November in Südafrika, entschied sich aber dagegen. Der Freundeskreis seiner Liebsten habe sie schon länger mit Fragen gelöchert, wann es denn endlich so weit sei. Daher war sich White sicher, dass Südafrika eine zu offensichtliche Wahl gewesen wäre.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Grosse Inszenierung

So beschloss der Kalifornier, die Sache schon vorher in einem unerwarteten Moment durchzuziehen. Beinahe hätte die Gesundheit seiner Partnerin ihm jedoch erneut einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil sich Dobrev nicht wohlfühlte, wollte sie bis zu den Ferien zu Hause bleiben.

Also musste White sie mit einem Trick vor die Tür locken. Er beauftragte seinen Agenten, ihr eine gefälschte Einladung für ein Abendessen mit Anna Wintour zukommen zu lassen. Statt der «Vogue»-Chefredaktorin wurde Nina dann aber von White erwartet. «Ich war geschockt. Ich bin einfach eingefroren und habe ihn angestarrt», erklärt sie. Überraschung geglückt.