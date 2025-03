Neuer Dok-Film zeigt Snowboard-Traumpaar ganz intim

1/5 Gemeinsam feierten Ladina und Dario Caviezel ihre beiden Vizeweltmeistertitel an der WM 2023. Als Paar erleben sie die Erfolge des anderen immer hautnah mit. Foto: Zvg

Darum gehts Eine Doku zeigt das Leben des Snowboarder-Paares Ladina und Dario Caviezel

Sie zeigen sich dabei ganz privat – beispielsweise bei ihrer Hochzeit

Beide streben Medaillen bei der Heim-WM in St. Moritz an Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicola Abt Reporter Sport

Es ist der berühmte Spruch im falschen Moment. Snowboarderin Ladina Caviezel (31) hat soeben eine Trainingsfahrt auf dem Zermatter Gletscher hinter sich. Da entgegnet sie ihrem Teamkollegen genervt: «Wenn ich dich wäre, würde ich einfach das Maul halten. Deinetwegen ist wieder der halbe Lauf am Arsch. Merci!»

Dann kann sie sich ein Lächeln nicht verkneifen. Denn vor ihr sitzt ihr Mann. Beim Teamkollegen handelt es sich um Dario Caviezel (29). Über die Herausforderungen als Paar im Spitzensport sprechen die beiden in der Dokumentation «Parallel Ladina & Dario Caviezel gemeinsam zum Erfolg». Blick zeigt das Stück exklusiv.

Beziehung als grosser Marketingvorteil

Besonders emotional sind die Aufnahmen ihrer Hochzeit. Anfang August letzten Jahres gaben sich die beiden das Ja-Wort. «Wenn ich jemandem Ladina vorstellen und sagen kann, das ist meine Frau, dann macht mich das stolz», erzählt Dario Caviezel. Man sieht, wie sie mit ihrem engsten Umfeld die zivile Trauung feiern.

Aber auch weniger schöne Momente sind in der 35-minütigen Dokumentation festgehalten. So zeigt sie den harten Kampf ums finanzielle Überleben. «Wir sind in einer Randsportart, deshalb ist es sehr schwer, davon zu leben. Die TV-Präsenz ist nicht riesig», erklärt Ladina. Dass sie sich als «Snowboard-Paar» vermarkten können, sei ein riesiger Vorteil.

Nach ihren beiden Vize-Weltmeistertiteln 2023 waren sie zu Gast im Sportpanorama. «Wenn wir kein Paar gewesen wären, hätte sie uns nicht eingeladen», sind sie überzeugt. «Eine Schweizerin gewann Gold. Sie wurde nicht angefragt.» Mit solchen Auftritten können sie ihren Sponsoren etwas zurückgeben. «Wir sind angewiesen auf private Firmen. Ohne sie würde es nicht funktionieren.»

Der Traum von Edelmetall

Medaillen streben die beiden auch an der Heim-WM in St. Moritz an. Der Grossanlass beginnt für das Paar am Donnerstag. Im Snowboard Alpine steht der Parallel-Riesenslalom auf dem Programm. «Eine Medaille würde mir sehr viel bedeuten», sagt Dario.

Der in der Doku auch über den Umgang mit Niederlagen spricht. Manchmal falle es ihm ziemlich schwer. «Aber ich versuche, aus jedem Rennen etwas Positives mitzunehmen.» Nach Rückschlägen kann er auf seine Frau zählen, die er dank der speziellen Konstellation an jedem Wettkampf dabei hat. «Wir sind ein Traumpaar auf und neben der Piste.»