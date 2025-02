Peier mit bester Leistung des Jahres

Kommt langsam wieder besser in Form: Kilian Peier. Foto: GRZEGORZ MOMOT

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Killian Peier gelang in Sapporo erstmals in diesem Kalenderjahr der Sprung in die Top 20. Beim zweiten Wettkampf in der Olympiastadt von 1972 belegte der Waadtländer den 18. Platz. Im Dezember war er dreimal besser klassiert, seither kam der WM-Bronzegewinner von 2019 aber nicht mehr auf Touren.

Gregor Deschwanden lief es in Japan überhaupt nicht nach Wunsch, nachdem er wie alle anderen Schweizer auf fremdes Material setzen musste. Nach Platz 17 am Samstag reichte es beim zweiten Sieg von Ryoyu Kobayashi nur noch zum 28. Rang.