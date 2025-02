Der Auftakt des Weltcupspringens in Asien wird für die Schweizer zum Desaster. Erst kommen die Ski nicht an, dann wird ein Athlet disqualifiziert.

Material-Ärger für Schweizer Skispringer in Japan

1/5 War auch schon besser gelaunt: Gregor Deschwanden kann in Sapporo nicht mit seinen eigenen Skisprung-Ski starten. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Die Schweizer Skispringer sind ohne eigene Ski in Japan gelandet

Für das erste Weltcup-Springen sind sie auf fremde Hilfe angewiesen

Wegen eines irregulären Anzugs wurde ein Schweizer disqualifiziert

Nicola Abt Reporter Sport

Nach der Landung in Japan verschlechterte sich die Stimmung im Schweizer Skisprungteam schlagartig. Ihre Ski fehlten. Das Material war unauffindbar. Der Grund dafür erfuhren sie wenig später: Die Latten sind noch immer in Europa.

Dass die Schweizer am Freitag trotzdem zur Qualifikation antreten konnten, verdanken sie den Teams aus Japan und Slowenien. «Sie haben uns ein paar Ski geliehen», erklärt Wachsmann Björn Schneider. Die tolle Geste ändert nichts am gewaltigen Nachteil für Teamleader Gregor Deschwanden (33).

Das auf ihn abgestimmte Setup passt nicht mehr. «Der Leihski unterscheidet sich von seinem gewohnten Ski. Deshalb kann er technisch nicht alles so umsetzen, wie er es gewohnt ist. Da bist du nahezu chancenlos.» Durch das fehlende Material verlieren die Schweizer auch einen ihrer grössten Vorteile.

Auch der Anzug macht Probleme

In der Anlaufspur gehören sie zu den schnellsten – dank eines speziellen Schliffs. «Mit dem 08/15-Material, das wir jetzt haben, sind wir in Sachen Geschwindigkeit nicht konkurrenzfähig.» Tatsächlich stehen sie bei der Speed-Messung in der Qualifikation für einmal nicht ganz zuoberst. Killian Peier (29) schafft es immerhin auf den geteilten dritten Rang.

Wo sich der Materialnachteil am stärksten auswirkt, ist in der Luft. Dort funktioniert das Flugsystem sowohl bei Peier als auch bei Deschwanden nicht. Sie landen auf Platz 30 respektive 38. Für Deschwanden ist es das schlechteste Quali-Resultat dieses Winters.

Auch beim Wettkampf am Samstag müssen die beiden mit den geliehenen Ski springen. Ihr eigenen sollen erst danach eintreffen. Damit droht Deschwanden, in der Gesamtwertung seinen fünften Rang zu verlieren.

Als wäre der Material-Frust nicht schon gross genug, macht auch noch der Anzug Ärger. Yanick Wasser (20) wurde disqualifiziert. Die Luftdurchlässigkeit war zu gering. Eine Erklärung dafür hat man im Schweizer Team noch nicht.