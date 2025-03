Norwegische Skispringer wegen Anzugs-Bschiss suspendiert

Das nächste Kapitel in diesem unrühmlichen Manipulationsskandal. Marius Lindvik und Johann André Forfang sind fortan zum Zuschauen verdammt.

Marius Lindvik: Ihm sind von der FIS die Flügel gestutzt worden. Foto: keystone-sda.ch

Jetzt gehts den Norwegern an den Kragen. Denn die FIS reagiert auf den Manipulationsskandal bei der WM in Trondheim mit mehreren Suspendierungen.

Brisant: Direkt betroffen sind unter anderem Marius Lindvik und Johann André Forfang, also die zwei Springer, die beim Wettkampf am Samstag auf der Grossschanze nachträglich disqualifiziert wurden.

Von norwegischer Seite wurde bislang stets beteuert, dass der 26-jährige Lindvik und der 29-jährige Forfang in den Anzugs-Bschiss nicht involviert gewesen sein sollen. Die FIS suspendiert die beiden Skispringer dennoch mit sofortiger Wirkung, «bis das Ermittlungs- und Urteilsverfahren abgeschlossen ist».

«Beunruhigend und enttäuschend»

Von einer «äusserst beunruhigenden und enttäuschenden» Situation spricht FIS-Generalsekretär Michel Vion. Bei der FIS werde unermüdlich daran gearbeitet, «so schnell wie möglich eine umfassende und gründliche Untersuchung durchzuführen und gleichzeitig Fairness und ein ordnungsgemässes Verfahren zu gewährleisten».

Der Weltverband sperrt zudem vorläufig Verbandstrainer Magnus Brevig, dessen Assistenten Thomas Lobben sowie Servicemann Adrian Livelten. Das Trio wurde zuvor bereits vom norwegischen Skiverband suspendiert. «Ich möchte mich bei Marius und Johann für die Situation entschuldigen, in die sie völlig unverschuldet geraten sind», sagte Livelten zu Beginn der Woche.

Alle Sprunganzüge beschlagnahmt

Auf Ersuchen externer Ermittler hat die FIS am Dienstag alle Sprunganzüge beschlagnahmt, die von norwegischen Teams – auch in der Nordischen Kombination – bei den Weltmeisterschaften in Trondheim getragen wurden. Lindvik und Forfang gewannen mit dem Männer-Team Bronze und mit dem Mixed-Team Gold. Lindvik holte zudem auf der Normalschanze Gold.

Anonym gefilmte und veröffentlichte Videos sorgen im Skispringen seit Samstag für grosse Unruhe. Auf den Bewegtbildern ist zu sehen, wie das norwegische Team Wettkampfanzüge auf unzulässige Weise bearbeitet. So wurde eine nicht erlaubte Naht angebracht, die für mehr Stabilität sorgen soll.