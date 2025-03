1/5 Marius Lindvik beteuert, dass er nichts von dem Betrug wusste. Foto: imago/Eibner

Auf einen Blick Magnus Brevig stellt sich den norwegischen Medien

Rechtfertigung: Gewinnen um jeden Preis

Joël Hahn Redaktor Sport

Ein heimlich gefilmtes Video hat den Skisprung-Skandal der Weltmeisterschaft ans Licht gebracht. Die Aufnahmen zeigen, wie bereits kontrollierte Anzüge im Hotel der norwegischen Mannschaft nachträglich manipuliert wurden. Aus einem denkwürdigen WM-Tag wurde so ein handfester Betrugsskandal. Verbandstrainer Magnus Brevig (41), der nun suspendiert wurde und selbst auf dem Video zu sehen ist, trat vor die Presse und packte aus: «Wir haben die Anzüge so verändert, dass sie gegen die Vorschriften verstossen. Es war eine bewusste Manipulation – also Betrug.»

Doch warum das Risiko?

Brevig rechtfertigte sich: «Bei Meisterschaften wird das Feld enger, und jeder versucht, seine Leistung zu steigern. Wir hatten zwei Medaillenkandidaten, die wir ganz oben sehen wollten – also mussten wir ihnen die besten Voraussetzungen bieten.»

Die Enthüllung sorgt nun für hitzige Diskussionen: War dies ein Einzelfall oder Teil einer gross angelegten Betrugsstrategie? Brevig behauptet, es sei ein einmaliges Vergehen, das ohne das Video niemals ans Licht gekommen wäre. «Ohne das Video wären wir davongekommen», gab er offen zu. Die Konsequenzen sind noch unklar, doch der Skisprung-Sport steht vor einer Zerreissprobe. Experten fordern strengere Kontrollen, während Fans und Athleten empört sind. Wird dieser Skandal den gesamten Sport verändern?