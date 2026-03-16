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Ammann als erster Gratulant
Deschwanden springt am Holmenkollen zum ersten Sieg

Erster Weltcupsieg für Gregor Deschwanden! Am geschichtsträchtigen Holmenkollen hoch über Oslo gewinnt der Innerschweizer vor Maximilian Ortner und Naoki Nakamura.
Publiziert: 16:39 Uhr
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