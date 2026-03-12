Fiva holt sich nächsten Podestplatz im Weltcup

Das Schweizer Skicross-Team kann sich beim Weltcup in Montafon über einen Podestplatz freuen. Alex Fiva holt sich bei den Männern Platz 3. Bei den Frauen klassiert sich Talina Gantenbein als beste Schweizerin auf Platz 8.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Alex Fiva kann wenige Wochen nach seinem Bronze-Coup an den Olympischen Spielen auch im Weltcup reüssieren. In Montafon in Vorarlberg (Ö) fährt der Skicross-Routinier auf Platz 3. Wie in Livigno bei den Spielen kommt er im Final nicht an Goldgewinner Simone Deromedis (It) vorbei. Der Unterschied: Beim Weltcup in Montafon ist Top-Favorit Reece Howden zuvorderst.

Der Kanadier war an den Olympischen Spielen überraschend früh gescheitert – hat sich seither aber mit Weltcupsiegen in Kopaonik (Ser) und jetzt in Montafon eindrücklich rehabilitiert. Aus Schweizer Sicht sorgt auch Gil Martin für einen Erfolgsmeldung, egalisiert er mit Platz 5 doch sein Karrierebestresultat. Im kleinen Final ist mit Ryan Regez (Schlussrang 8) auch ein zweiter Schweizer dabei.

Bei den Frauen ist die achtplatzierte Talina Gantenbein die beste Schweizerin. Nachdem sie im Halbfinal knapp ausscheidet, ist im kleinen Final die Luft etwas draussen. Der Sieg geht an die Schwedin Sarah Näslund – sie holt vor Olympiasiegerin Daniela Maier ihren achten Saisonsieg. Olympia-Silbersiegerin Fanny Smith war in Montafon nicht dabei. Sie konnte sich nach einem Sturz beim letzten Weltcup in Serbien nicht optimal vorbereiten und verzichtete auf einen Start.