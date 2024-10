Vorfreude und Zukunftssorgen Das Spektakel beim Big Air in Chur hat einen hohen Preis

Am Freitag und Samstag findet zum vierten Mal der Big-Air-Event in Chur statt. Der Event ist gleichzeitig der Startschuss in den Sportwinter und das Ende der Festivalsaison. Doch hält das Konzept dem Wandel der Zeit stand?