Trotz erneutem Defizit Big-Air-Bosse glauben an Zukunft von Mega-Event in Chur

So ambitioniert die Sprünge der Freestyle-Athleten beim Big Air Chur, so ambitioniert das Unterfangen der Organisatoren, an zwei Tagen rund 30'000 Fans ins Bündnerland zu locken. Die harte Landung 2024: Defizit. Trotzdem gibt es jetzt positive Signale.