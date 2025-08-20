DE
Sommer-Spektakel in Mettmenstetten ZH
Weltmeister Noé Roth gewinnt sein Heimspiel

Noé Roth gewinnt den FIS-Freestyle-Grand-Prix in Mettmenstetten. Der Zuger Weltmeister begeistert dabei insbesondere die kleinen Schweizer Fans.
Publiziert: 06:04 Uhr
