Das musst du zur Freestyle-WM in St. Moritz wissen

Am Montag hat die Freestyle-WM begonnen. Gibt es noch Tickets für den Grossanlass in St. Moritz? Und was sind die Schweizer Highlights? Blick beantwortet alle wichtigen Fragen zum Grossanlass.

1/5 Am 17. März beginnt die Freestyle-WM in St. Moritz. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Die Freestyle-WM in St. Moritz findet vom 17. bis 30. März statt

Andri Ragettli und Mathilde Gremaud gehören zu den Schweizer Trümpfen

In 17 Disziplinen werden 30 Medaillensätze vergeben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicola Abt Reporter Sport

Wann findet die Freestyle-WM statt?

Los geht es am Montag, dem 17. März, mit den Trainings. Die erste Goldmedaille wird am Tag darauf bei den Wettkämpfen auf der Buckelpiste vergeben. Zu Ende geht der Grossanlass in St. Moritz GR am 30. März.

Wo wird gefahren?

An drei verschiedenen Standorten. Die Olympiaschanze in St. Moritz dient als Anfahrt auf den Absprunghügel für die Freestyler in der Disziplin Big Air. Die weiteren Wettkämpfe werden in den Skigebieten Corviglia und Corvatsch ausgetragen.

Die wievielte WM ist es in der Schweiz?

Es ist erst die zweite. Die erste Austragung fand 1999 in Hasliberg BE statt. Damals holte die Schweiz zwei Bronzemedaillen. Auf dem Podest standen Heini Baumgartner im Skiballett und Corinne Bodmer auf der Buckelpiste.

Wo sieht man die Rennen im TV?

SRF überträgt rund 80 Stunden von der Freestyle-WM – im TV, Radio und Web-Livestream. Alle Medaillenentscheidungen sind live auf SRF zwei zu sehen. Hintergrundinformationen liefert ein spezielles WM-Magazin. Dieses wird regelmässig im Rahmen des Vorabendprogramms ausgestrahlt.

Was sind die Schweizer Highlights?

Besonders gespannt darf man auf den Auftritt von Andri Ragettli sein. Der Bündner Freeskier greift bei seiner Heim-WM nach der Goldmedaille. In der Disziplin Slopestyle gehört er am Samstag, 22. März, zu den Top-Favoriten. Ebenso wie die beiden Olympiasiegerinnen Mathilde Gremaud und Sarah Höfflin. Auch sie haben eine Woche später im Big Air gute Medaillenchancen.

Seinen WM-Titel verteidigen will Noé Roth. In der Disziplin Aerials gewann er den letzten Weltcup vor dem Grossanlass. Der Einzelwettkampf steigt zum WM-Abschluss. Ein Wochenende früher greifen die Skicross ins Geschehen ein. Mit Fanny Smith, Alex Fiva und Ryan Reget hat die Schweiz gleich drei Trümpfe. Sie alle gewannen schon WM- oder Olympia-Medaillen.

Ebenfalls gut in Form ist Snowboarderin Julie Zogg. In der aktuellen Saison fuhr sie sowohl im Parallel-Slalom wie auch im Parallel-Riesenslalom schon aufs Podest. An der WM werden in 17 Disziplinen insgesamt 30 Medaillensätze vergeben.

Hat es noch Tickets?

Nicht überall. Die VIP-Tickets für das Skicross-Spektakel am kommenden Samstag im Zielgelände sind bereits ausverkauft. Wer das Rennen am Streckenrand verfolgen will, braucht kein Ticket. Das gilt auch für alle anderen Events in den Skigebieten Corviglia und Corvatsch. Wer auf das Festivalgelände rund um die Big-Air-Schanze in St. Moritz will, muss eines der noch verfügabren Tickets kaufen. Auf der Bühne stehen Musikstars wie Sido.