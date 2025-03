Die Schweizer Curlerinnen sind an der WM in Südkorea weiterhin erfolgreich und gewinnen auch die zweite Partie gegen China.

Zweiter Sieg an Curling-WM

Die Schweizer Curlerinnen holen sich gegen China den zweiten Sieg an der WM. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizerinnen gewinnen an der WM in Uijeongbu in Südkorea auch die zweite Partie. Das Team mit Skip Silvana Tirinzoni bezwingt China 9:4.

Die Vorentscheidung führt das Quartett vom CC Aarau mit Selina Witschonke, Carole Howald, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz im sechsten End herbei, in dem sie mit einem Viererhaus 5:2 in Führung gingen. Im neunten End schreiben die Schweizerinnen nochmals drei Steine, worauf die Chinesinnen aufgeben.

Die vierfachen Weltmeisterinnen und WM-Zweiten des Vorjahres stehen am Sonntag nochmals im Einsatz. Dritter Gegner ist die Türkei.