1/7 Nach dem Riesenslalom in Hafjell ist bei Marco Odermatt ... Foto: IMAGO/NTB

Darum gehts Odermatt wird Zweiter, sichert sich Riesenslalom-Gesamtsieg

Für neue Trophäen musste das Bett im Kinderzimmer weichen

Tuchel steht endlich mit Kumpel Odermatt auf dem Podest Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marcel W. Perren Ski-Reporter

In der Endabrechnung ist es ein Wimpernschlag von 14 Hundertstel, welcher beim Riesenslalom in Hafjell den 46. Weltcup-Triumph von Marco Odermatt verhindert. Es hat in den letzten drei Jahren den einen oder anderen Ehrenplatz gegeben, dem der Seriensieger nicht allzu viel Positives abgewinnen konnte.

Doch über den 26. zweiten Rang in seiner Weltcup-Karriere freut sich Odermatt genau so ausgelassen wie über einen Sieg. Zum einen, weil er gemeinsam mit Loïc Meillard und Thomas Tumler den ersten Schweizer Dreifacherfolg im Riesen seit 42 Jahren realisiert. Noch wichtiger: Weil Norwegens Henrik Kristoffersen (30) bei seinem Heimspiel lediglich 16. wird, hat Odermatt nach dem grossen Gesamtweltcup-Kristall und dem Super-G-Gesamtsieg nun auch die kleine Riesenslalom-Kugel auf sicher.

Dies zum vierten Mal in Serie! «Die Erleichterung ist sehr gross», hält der Olympiasieger nach diesem geschichtsträchtigen Riesen fest. «Der Riesenslalom ist nach wie vor meine Kerndisziplin. Aber weil ich zuletzt derart viel auf den Speed-Ski unterwegs war, hatte ich zuletzt nicht mehr ein so perfektes Riesenslalom-Gefühl wie im letzten Jahr. Ich musste deshalb besonders hart um diese Kugel kämpfen.»

Es ist die insgesamt zwölfte Kristallkugel, die Odermatt erkämpft hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der 27-Jährige beim Weltcup-Finale in Sun Valley wie im Vorjahr auch die Abfahrts-Gesamtwertung (83 Punkte vor Franjo von Allmen) für sich entscheiden wird, ist gross.

Mama Priska muss Bett für Trophäen loswerden

Odermatts Mama Priska hat vor dieser Saison ein Luxusproblem angesprochen: «Das einstige Kinderzimmer von Marco beinhaltet bereits jetzt derart viele Pokale und Medaillen, dass wir dort allerhöchstens noch Platz für eine goldene Kitzbühel-Gams haben». Bekanntlich hat der Buochser im Januar die goldene Kitz-Gams im Super-G gewonnen.

Deshalb stellt sich die Frage: Wo wird Mama Odermatt die neuen Kugeln platzieren? «Marcos Freundin Stella hat letzte Woche das Bett abgeholt, welches bisher in Marcos Zimmer stand. Somit hat es nun wieder mehr Platz für Pokale ...»

Für Tumler geht ein besonderer Wunsch in Erfüllung

Der Bündner Thomas Tumler schafft in Hafjell zum fünften Mal in seiner Karriere den Sprung auf ein Weltcup-Podest. Was den Vize-Weltmeister, der im Dezember in Beaver Creek seinen ersten Weltcupsieg feierte, besonders freut: «Es war schon länger mein Traum, dass ich einmal gemeinsam mit meinem Stöckli-Markengefährten und Freund Odi auf dem Podest stehe. Bei meinen vier bisherigen ‹Stockerl›-Platzierungen war Marco nicht in den Top-3, aber jetzt ist dieser Wunsch endlich in Erfüllung gegangen.»

Der 35-Jährige betont immer wieder, «dass ich diese Erfolge ohne Odi niemals erreicht hätte. Er hat mir nach meinem Wechsel von Fischer auf Stöckli-Ski enorm geholfen.»