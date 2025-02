Auf Ski folgt Langlauf Schweizer Exotin an der zweiten WM in drei Wochen

An der Nordisch-WM in Trondheim sorgt die Haiti-Schweizerin Céline Marti für eine grosse Geschichte. Es ist bereits die zweite WM innert drei Wochen für die in Genf wohnhafte Polizistin. Mit der Startnummer 1 darf sie die Langlauf-Quali und somit die WM eröffnen.

