Seine Fans werden in Davos nicht zu übersehen und zu überhören sein: Janik Riebli will sich erstmals bei einem Heim-Weltcup aufs Sprint-Podest tragen lassen.

1/7 Die «Fankurve» von Janik Riebli wird in Davos diesmal noch grösser sein – gegen 60 Leute werden erwartet. Foto: zVg

Auf einen Blick Janik Riebli hofft auf Podestplatz beim Weltcup-Sprint in Davos

Fanklub unterstützt mit Fahnen, Pyros und Treicheln am Loipenrand

160 Mitglieder im Fanklub, 60 werden beim Skating-Sprint erwartet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marco Pescio Reporter Sport

Janik Rieblis Erinnerungen an den letztjährigen Weltcup-Sprint in Davos sind «bescheiden», wie er es mit einem Schmunzeln beschreibt. Vielversprechend unterwegs, rutschte er in einer Kurve unglücklich weg und sah seinen Podesttraum schon im Halbfinal platzen. «Meine Fans haben mich danach aufgefangen und mich doch noch zum Lachen gebracht», blickt der 26-Jährige zurück.

Sein Fanklub hatte einmal mehr am Loipenrand, gleich beim Zielstadion, ordentlich Krach gemacht. Und das wird er auch dieses Jahr tun – gegen 60 Riebli-Fans werden am Samstag (17.15 Uhr) beim Skating-Sprint erwartet. Und so manch einer wird davor auch schon dem Teamsprint am Freitag (18.00 Uhr) beiwohnen.

Das Gepäck erinnert dabei ein Stück weit an eine Fankurve im Fussball. «Es gibt eine neue Fahne für diesen Winter», weiss Riebli. Pyros werden wohl auch wieder einige gezündet, daneben sollen Treicheln für die akustische Untermalung und ein paar Rüebli in Anlehnung an den Nachnamen des Athleten für gute Stimmung unter den Zuschauern sorgen.

Das Programm von Davos Nordic Freitag, 13. Dezember 18.00 Uhr: Start Finalläufe Skating-Teamsprint Frauen und Männer Samstag, 14. Dezember 17.15 Uhr: Start Finalläufe Skating-Sprint Frauen und Männer Sonntag, 15. Dezember 11.30 Uhr: 20 km klassisch Männer 14.00 Uhr: 20 km klassisch Frauen Freitag, 13. Dezember 18.00 Uhr: Start Finalläufe Skating-Teamsprint Frauen und Männer Samstag, 14. Dezember 17.15 Uhr: Start Finalläufe Skating-Sprint Frauen und Männer Sonntag, 15. Dezember 11.30 Uhr: 20 km klassisch Männer 14.00 Uhr: 20 km klassisch Frauen Mehr

«Ich freue mich riesig über die grosse Unterstützung», meint Riebli, hält aber auch fest, er kümmere sich im Vorfeld nicht um die Vorbereitungen des Fanklubs: «Da grenze ich mich bewusst ab, sonst werde ich nur schon deswegen nervös.»

Sein sportliches Ziel bleibt unverändert: das erste Weltcup-Podest auf heimischem Boden. Die beiden bislang einzige Male, die er auf dem Treppchen stand, waren in Livigno (It) im Januar 2023, als er zunächst im Einzel-Sprint Dritter wurde, um einen Tag später auch noch mit Kumpel Valerio Grond (24) das Kunststück im Teamsprint zu wiederholen. Diese Konstellation, in diesmal umgekehrter Reihenfolge, wäre Rieblis Traumvorstellung für Davos. Denn mit dem Lokalmatadoren aus Monstein versteht er sich auch privat bestens.

«Das ist das Schöne an Obwalden»

Riebli hofft, seinen Anhängern am Streckenrand diesmal mit einer guten Platzierung etwas zurückgeben zu können. Der Mann aus Giswil weiss aber auch, dass für seine Supporter die Resultate am Ende des Tages zweitrangig sind: «Für uns zählt vor allem die Gemeinschaft. Das ist das Schöne an Obwalden – wir ticken alle gleich, wir halten zusammen.» 160 Mitglieder umfasst sein Fanklub mittlerweile. Der eine Höhepunkt des Jahres ist der Besuch eines Weltcup-Rennens, wie nun in Davos. Der andere? Ein ordentliches Fest, bei dem kein Mitglied zu kurz kommt. An der letzten Generalversammlung gabs eine Cordon-Bleu-Party «mit Musik und allem drum und dran».

Und die allgegenwärtigen (Karton-)Rüebli sind übrigens auch eine Hommage an das Familienwappen der Rieblis, die in Giswil einen Hof betreiben und unter anderem ihren eigenen Käse herstellen. Letzteren verkauft der Langläufer gar in seinem Fanshop.