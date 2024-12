Nadine Fähndrich bestreitet ihr nächstes Rennen erst kommenden Freitag in Davos. Foto: GIAN EHRENZELLER

Die Luzernerin reist vorzeitig in die Schweiz zurück, um sich für das Weltcup-Wochenende in Davos vorzubereiten, das kommenden Freitagabend mit einem Team-Sprint lanciert wird. Am Samstag folgt der Sprint, am Sonntag ein 20-km-Lauf.