DE
FR
Abonnieren

Kestenholz fuhr immer am Limit
Dies waren seine verrücktesten Freeride-Stunts

Ueli Kestenholz war ein Snowboard-Pionier. In seiner Karriere hat er schon einige verrückte Stunts hinter sich gebracht. Diese hier gehörten zu seinen verrücktesten.
Publiziert: 17:53 Uhr
Kommentieren
Wintersport
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen