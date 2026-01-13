DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Wintersport
Snowboard: Die verrücktesten Stunts von Ueli Kestenholz
Kestenholz fuhr immer am Limit
Dies waren seine verrücktesten Freeride-Stunts
Ueli Kestenholz war ein Snowboard-Pionier. In seiner Karriere hat er schon einige verrückte Stunts hinter sich gebracht. Diese hier gehörten zu seinen verrücktesten.
Publiziert: 17:53 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Wintersport
0:53
Katastrophaler Fehler
Rodler stürzt in hohem Tempo vom Schlitten
1:25
Schock-Moment für Deutsche
Gesamtweltcup-Siegerin (19) kollabiert während Rennen
0:43
Dieser Ski-Lehrer hats drauf
Braathen bringt Freundin erste Schwünge bei
0:43
«Lindsey Vonn!»
Fussball-Legende rast schreiend Piste hinunter
0:59
Zuschauer machen grosse Augen
Ski-Star verzaubert mit seinen Pirouetten
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen