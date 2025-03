1/2 Fanny Smith hatte zum Saisonabschluss alles im Griff Foto: Pontus Lundahl

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Fanny Smith krönt ihre tolle Saison mit einem Sieg am Weltcup in Idre Fjäll im letzten Rennen in diesem Winter. Mit Talina Gantenbein als Dritte schafft eine zweite Schweizerin den Sprung aufs Podest.

Am Samstag sicherte sich Smith mit dem 3. Rang im ersten Rennen in Schweden ihren vierten Triumph im Gesamtweltcup. Nun gelang ihr mit dem vierten Saisonsieg der perfekte Abschluss. Im Final setzte sie sich vor der Kanadierin Courtney Hoffos und Landsfrau Talina Gantenbein durch, nachdem sie schon im Viertel- und Halbfinal die Ziellinie als Erste überquert hatte.

Nach einer schwierigen letzten Saison mit Verletzungen am Knöchel und am Daumen sind die Leistungen von Smith in diesem Winter umso höher einzustufen. Die 32-jährige Waadtländerin schaffte in elf der 17 Saisonrennen den Sprung aufs Podest. Insgesamt gelang ihr das zum 84. Mal in einem Einzelrennen im Weltcup, wobei sie zum 35. Mal zuoberst stand.

Für die 26-jährige Bündnerin Gantenbein war es die zweite Top-3-Klassierung in dieser Saison auf dieser Stufe nach dem 2. Rang im Dezember in Innichen und die achte total.

Regez zum Saisonende mit Platz 8

Bei den Männern schaffte von den Schweizern einzig Weltmeister Ryan Regez den Sprung in den Halbfinal, in dem er wie auch im kleinen Final chancenlos blieb. So schloss er die Saison mit dem 8. Rang ab.

Marc Bischofberger schied in seinem letzten Rennen überhaupt im Achtelfinal aus, kam in diesem nicht über den letzten Platz hinaus. Der 34-jährige Appenzeller blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. 2018 gewann er in Pyeongchang Olympia-Silber. Im Weltcup stand er neunmal auf dem Podest, viermal zuoberst - das letzte Mal am 23. Februar 2020 in Sunny Valley.

Das letzte Saisonrennen begann wegen Nebels und Rückenwind im unteren Streckenteil mit einer Verspätung von mehr als drei Stunden.